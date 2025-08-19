Milano 16:01
42.970 +0,77%
Nasdaq 16:01
23.607 -0,45%
Dow Jones 16:01
45.061 +0,33%
Londra 16:01
9.185 +0,29%
Francoforte 16:01
24.409 +0,39%

Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.
Condividi
```