Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acerinox
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,2%, rispetto a +3,17% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Tecnicamente, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)