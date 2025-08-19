Milano 16:01
42.970 +0,77%
Nasdaq 16:01
23.607 -0,45%
Dow Jones 16:01
45.061 +0,33%
Londra 16:01
9.185 +0,29%
Francoforte 16:01
24.409 +0,39%

Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,2%, rispetto a +3,17% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Tecnicamente, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```