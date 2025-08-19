Mediobanca, via libera della BCE per l'acquisizione del controllo di Banca Generali

(Teleborsa) - Mediobanca
ha annunciato nella serata di ieri di aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea
l’autorizzazione ad acquisire il controllo diretto di Banca Generali
, nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata lo scorso aprile sulla totalità delle azioni ordinarie della società. Contestualmente, la Banca d’Italia
ha concesso l’ok all’acquisizione del controllo indiretto di Generfid
, Intermonte Partners SIM
e Intermonte SIM
, nonché di partecipazioni qualificate in BG Saxo SIM, Nextam Partners SIM, 8a+ Investimenti SGR e Tosetti Value SIM.
La BCE ha inoltre autorizzato Mediobanca a detenere partecipazioni – dirette e indirette – superiori al 10% dei fondi propri consolidati del gruppo.
L’istituto guidato da Alberto Nagel
dovrà presentare alla BCE, entro sei mesi dal perfezionamento dell’operazione, un piano dettagliato di integrazione
. Il documento dovrà includere: misure e soluzioni organizzative per l’allineamento operativo; una tempistica delle attività, con focus sul rafforzamento dei controlli interni; un piano IT con costi stimati, gestione dei rischi informatici e continuità operativa; gli impatti sui requisiti patrimoniali; un framework di governance per l’intero processo.
A operazione conclusa, Banca Generali diventerà una "significant supervised entity
", soggetta quindi alla diretta vigilanza della BCE.
Con il rilascio delle autorizzazioni regolamentari, Mediobanca ha chiarito che si è avverata la condizione di efficacia prevista dall’offerta, sancendo così il superamento di uno dei principali passaggi autorizzativi
.