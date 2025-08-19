Milano 16:01
42.970 +0,77%
Nasdaq 16:01
23.607 -0,45%
Dow Jones 16:01
45.061 +0,33%
Londra 16:01
9.185 +0,29%
Francoforte 16:01
24.409 +0,39%

Mediobanca, via libera della BCE per l'acquisizione del controllo di Banca Generali

Finanza
Mediobanca, via libera della BCE per l'acquisizione del controllo di Banca Generali
(Teleborsa) - Mediobanca ha annunciato nella serata di ieri di aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea l’autorizzazione ad acquisire il controllo diretto di Banca Generali, nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata lo scorso aprile sulla totalità delle azioni ordinarie della società. Contestualmente, la Banca d’Italia ha concesso l’ok all’acquisizione del controllo indiretto di Generfid, Intermonte Partners SIM e Intermonte SIM, nonché di partecipazioni qualificate in BG Saxo SIM, Nextam Partners SIM, 8a+ Investimenti SGR e Tosetti Value SIM.

La BCE ha inoltre autorizzato Mediobanca a detenere partecipazioni – dirette e indirette – superiori al 10% dei fondi propri consolidati del gruppo.

L’istituto guidato da Alberto Nagel dovrà presentare alla BCE, entro sei mesi dal perfezionamento dell’operazione, un piano dettagliato di integrazione. Il documento dovrà includere: misure e soluzioni organizzative per l’allineamento operativo; una tempistica delle attività, con focus sul rafforzamento dei controlli interni; un piano IT con costi stimati, gestione dei rischi informatici e continuità operativa; gli impatti sui requisiti patrimoniali; un framework di governance per l’intero processo.

A operazione conclusa, Banca Generali diventerà una "significant supervised entity", soggetta quindi alla diretta vigilanza della BCE.

Con il rilascio delle autorizzazioni regolamentari, Mediobanca ha chiarito che si è avverata la condizione di efficacia prevista dall’offerta, sancendo così il superamento di uno dei principali passaggi autorizzativi.
Condividi
```