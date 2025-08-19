Mediobanca, via libera della BCE per l'acquisizione del controllo di Banca Generali

Mediobanca

Banca Generali

(Teleborsa) -ha annunciato nella serata di ieri di aver ricevuto dallal’autorizzazione ad acquisire il controllo diretto di, nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata lo scorso aprile sulla totalità delle azioni ordinarie della società. Contestualmente, laha concesso l’ok all’acquisizione del controllo indiretto di, nonché di partecipazioni qualificate in BG Saxo SIM, Nextam Partners SIM, 8a+ Investimenti SGR e Tosetti Value SIM.La BCE ha inoltre autorizzato Mediobanca a detenere partecipazioni – dirette e indirette – superiori al 10% dei fondi propri consolidati del gruppo.L’istituto guidato dadovrà presentare alla BCE, entro sei mesi dal perfezionamento dell’operazione, un. Il documento dovrà includere: misure e soluzioni organizzative per l’allineamento operativo; una tempistica delle attività, con focus sul rafforzamento dei controlli interni; un piano IT con costi stimati, gestione dei rischi informatici e continuità operativa; gli impatti sui requisiti patrimoniali; un framework di governance per l’intero processo.A operazione conclusa, Banca Generali diventerà una "", soggetta quindi alla diretta vigilanza della BCE.Con il rilascio delle autorizzazioni regolamentari, Mediobanca ha chiarito che si è avverata la condizione di efficacia prevista dall’offerta, sancendo così il superamento di uno dei principali