Milano 16:05
42.987 +0,81%
Nasdaq 16:05
23.634 -0,34%
Dow Jones 16:05
45.122 +0,47%
Londra 16:05
9.183 +0,28%
Francoforte 16:05
24.421 +0,44%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Sesa

Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,83%.
