Milano 16:06
43.000 +0,84%
Nasdaq 16:06
23.635 -0,33%
Dow Jones 16:06
45.139 +0,51%
Londra 16:06
9.185 +0,29%
Francoforte 16:06
24.430 +0,48%

Piazza Affari: in acquisto Ferragamo

Grande giornata per la maison del lusso, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.
