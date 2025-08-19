Riassicuratori europei, redditività record ma rallenta la crescita dei ricavi

(Teleborsa) - I quattro maggiori riassicuratori europei
- Munich Reinsurance Company
, Swiss Reinsurance Company
, Hannover Rueck
e SCOR
- hanno registrato un ritorno medio record sul capitale proprio
del 21,1% nel primo semestre del 2025, superiore al precedente picco del 20,5% registrato nel primo semestre del 2023. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema.
Tuttavia, la crescita dei ricavi ha subito un rallentamento
su base annua nel primo semestre del 2025, poiché i riassicuratori si sono concentrati sulla diversificazione e sulla redditività piuttosto che sulla crescita.
I risultati di underwriting sostenuti nella maggior parte delle linee di business e i rendimenti costanti degli investimenti hanno sostenuto la redditività, nonostante l'aumento dei sinistri assicurati per catastrofi naturali
a livello globale, la volatilità dei mercati dei capitali e i crescenti segnali di un'inversione di tendenza nel ciclo riassicurativo.
"La solida performance finanziaria e gli ingenti margini di capitale e riserve sottolineano la resilienza dei riassicuratori, nonché la loro preparazione a probabili condizioni di mercato meno favorevoli nei prossimi 12-24 mesi
", si legge nel report.