Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.27
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in giugno
19 agosto 2025 - 10.15
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in giugno pari a 35,8 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 32,3 Mld Euro (la previsione era 33,4 Mld Euro).
(Foto: © senoldo/123RF)
Argomenti trattati
Zona Euro
(4)
