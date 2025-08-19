Milano 16:10
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in giugno
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in giugno pari a 35,8 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 32,3 Mld Euro (la previsione era 33,4 Mld Euro).

