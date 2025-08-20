Baidu, ricavi e redditività in calo nel secondo trimestre

Baidu

(Teleborsa) -, colosso cinese specializzato in servizi Internet e intelligenza artificiale, ha chiuso ildel 2025 con untotale di 32,7 miliardi di RMB (4,57 miliardi di dollari), in calo del 4% su base annua. Il fatturato di Baidu Core è stato di 26,3 miliardi di RMB (3,66 miliardi di dollari), in calo del 2% su base annua; in particolare, i ricavi delsono stati pari a 16,2 miliardi di RMB (2,27 miliardi di dollari), in calo del 15% su base annua, mentre i ricavi del marketing non online sono stati pari a 10 miliardi di RMB (1,40 miliardi di dollari), in aumento del 34% su base annua, principalmente grazie alla crescita delL'è stato pari a 6,5 miliardi di RMB (906 milioni di dollari), in calo del 29%, e il margine EBITDA rettificato è stato del 20%. L'utile netto attribuibile a Baidu è stato pari a 7,3 miliardi di RMB (1,02 miliardi di dollari), in aumento del 33%, e l'utile per ADS è stato pari a 20,35 RMB (2,84 dollari). L'utile per ADS rettificato è stato pari a 13,58 RMB (1,90 dollari), in diminuzione del 35%."Nel secondo trimestre, la nostra attività AI Cloud ha continuato a registrare una crescita robusta e sana del fatturato, supportata dal rafforzamento delle nostre capacità di intelligenza artificiale full-stack e da prodotti e soluzioni di intelligenza artificiale end-to-end completi - ha affermatodi Baidu - Questa performance ha contribuito ad attenuare la pressione a breve termine sulle attività di marketing online, mentre abbiamoper migliorare l'esperienza utente e gettare basi più solide per la crescita a lungo termine"."Nel secondo trimestre, trainato principalmente dalle nuove iniziative di intelligenza artificiale, il fatturato di Baidu Core derivante dal marketing non online ha superato per la prima volta i 10 miliardi di RMB, registrando una crescita del 34% su base annua e segnando un mix più equilibrato e diversificato - ha affermatodi Baidu - Rimaniamo impegnati nei nostri investimenti in intelligenza artificiale, concentrandoci sul progresso della trasformazione dell'intelligenza artificiale nell'ecosistema mobile, sul mantenimento di un sano slancio di crescita nell'AI Cloud e sull'accelerazione dell'espansione globale di Apollo Go. Pur, crediamo che queste priorità strategiche genereranno un valore significativo a lungo termine."