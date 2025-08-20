Milano
17:29
42.890
-0,31%
Nasdaq
17:32
23.170
-0,92%
Dow Jones
17:32
44.949
+0,06%
Londra
17:30
9.297
+1,17%
Francoforte
17:30
24.277
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,08%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,08%
Il FTSE 100 chiude a 9.288,14 punti
In breve
,
Finanza
20 agosto 2025 - 17.43
Londra guadagna bene e porta a casa un +1,08%, terminando la sessione a 9.288,14 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Londra
(143)
Titoli e Indici
FTSE 100
+1,19%
