Milano 17:29
42.890 -0,31%
Nasdaq 17:32
23.170 -0,92%
Dow Jones 17:32
44.949 +0,06%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:30
24.277 -0,60%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,08%

Il FTSE 100 chiude a 9.288,14 punti

Londra guadagna bene e porta a casa un +1,08%, terminando la sessione a 9.288,14 punti.
