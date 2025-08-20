Milano
20-ago
42.865
-0,36%
Nasdaq
20-ago
23.250
-0,58%
Dow Jones
20-ago
44.938
+0,04%
Londra
20-ago
9.288
+1,08%
Francoforte
20-ago
24.277
-0,60%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 00.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,58%
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,58%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.249,57 punti
In breve
,
Finanza
20 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,58% e archivia la seduta a 23.249,57 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,50%
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,36%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,10%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,01%
Argomenti trattati
USA
(290)
·
Nasdaq 100
(100)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,58%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,48% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,39% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%