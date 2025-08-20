Milano 20-ago
42.865 -0,36%
Nasdaq 20-ago
23.250 -0,58%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 20-ago
9.288 +1,08%
Francoforte 20-ago
24.277 -0,60%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,58%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.249,57 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,58% e archivia la seduta a 23.249,57 punti.
