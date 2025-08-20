CMB.TECH, quotazione secondaria su Euronext Oslo dopo fusione con Golden Ocean

(Teleborsa) - CMB.TECH
si è quotata su Euronext Oslo Bors
. Si tratta della 46a quotazione sui mercati Euronext
e della nona sui mercati Euronext Oslo Bors nel 2025. CMB.TECH è un gruppo marittimo diversificato
che gestisce una flotta di circa 250 navi, tra cui navi portarinfuse secche, petroliere, chimichiere, portacontainer, navi eoliche offshore e navi portuali.
La società era quotata su Euronext Bruxelles dal 2004
. La sua recente fusione con Golden Ocean, precedentemente quotata su Euronext Oslo Bors, rappresenta una pietra miliare storica, creando un attore di rilievo nel settore marittimo globale.
"Questa transazione dimostra anche la resilienza e la portata internazionale dei mercati Euronext, combinando il forte radicamento locale di Bruxelles con l'esperienza di Oslo nel settore marittimo di livello mondiale attraverso un dual listing
- afferma il gestore della Borsa in una nota - È un'ulteriore dimostrazione del fatto che le principali compagnie di navigazione a livello mondiale scelgono Euronext come sede di quotazione".
All'apertura del mercato odierno, il prezzo delle azioni era di 85,80 corone norvegesi, il che attribuisce alla società un valore di mercato
di circa 27,1 miliardi di corone norvegesi
(quasi 2,3 miliardi di euro).
"Dopo il completamento della fusione e l'integrazione della flotta Golden Ocean, siamo uno dei più grandi gruppi marittimi quotati, diversificati e orientati al futuro al mondo, con una flotta di circa 250 navi - ha detto il CEO Alexander Saverys - La nostra quotazione secondaria su Euronext Oslo Bors rappresenta un importante traguardo per la nostra azienda, in quanto rafforza la nostra presenza sul mercato dei capitali globale
. Oltre a Euronext Oslo Bors, siamo quotati anche su Euronext Brussels e sul New York Stock Exchange".