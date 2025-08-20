CMB.TECH, quotazione secondaria su Euronext Oslo dopo fusione con Golden Ocean

CMB.TECH

Euronext

(Teleborsa) -si è. Si tratta della 46a quotazione sui mercatie della nona sui mercati Euronext Oslo Bors nel 2025. CMB.TECH è unche gestisce una flotta di circa 250 navi, tra cui navi portarinfuse secche, petroliere, chimichiere, portacontainer, navi eoliche offshore e navi portuali.La società era. La sua recente fusione con Golden Ocean, precedentemente quotata su Euronext Oslo Bors, rappresenta una pietra miliare storica, creando un attore di rilievo nel settore marittimo globale."Questa transazione dimostra anche la resilienza e la portata internazionale dei mercati Euronext,- afferma il gestore della Borsa in una nota - È un'ulteriore dimostrazione del fatto che le principali compagnie di navigazione a livello mondiale scelgono Euronext come sede di quotazione".All'apertura del mercato odierno, il prezzo delle azioni era di 85,80 corone norvegesi, il che attribuisce alla società undi circa(quasi 2,3 miliardi di euro)."Dopo il completamento della fusione e l'integrazione della flotta Golden Ocean, siamo uno dei più grandi gruppi marittimi quotati, diversificati e orientati al futuro al mondo, con una flotta di circa 250 navi - ha detto il CEO Alexander Saverys - La nostra quotazione secondaria su Euronext Oslo Bors rappresenta un importante traguardo per la nostra azienda, in quanto. Oltre a Euronext Oslo Bors, siamo quotati anche su Euronext Brussels e sul New York Stock Exchange".