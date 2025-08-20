Dazi su acciaio e alluminio, nuova mossa di Trump

(Teleborsa) - Estintori, macchinari, ma anche materiali da costruzione e prodotti chimici speciali che contengono, o sono contenuti in, alluminio o acciaio:ha ampliato i dazi, includendo più di 400 categorie di prodotti aggiuntivi, aumentando così portata e impatto della misura., entrati in vigore lunedì, ampliano la portata delle imposte precedentemente annunciate dal presidente Donald Trump sui beni di valore.“Ricambi per auto, prodotti chimici, materie plastiche, componenti per mobili: in pratica, se sono lucidi, metallici o anche solo lontanamente simili all’acciaio o all’alluminio, probabilmente sono sulla lista”, ha scritto su LinkedIn Brian Baldwin, vicepresidente doganale di Kuehne + Nagel International AG, in riferimento all’elenco ampliato.ma di un cambiamento strategico nel modo in cui vengono regolamentati i derivati dell’acciaio e dell’alluminio”, ha scritto. Le imposte si estendono a 407 nuove categorie di prodotti, ha sottolineato il Dipartimento del Commercio .“L’azione, afferma in una nota Jeffrey Kessler, sottosegretario per l’industria e la sicurezza del Dipartimento del Commercio.