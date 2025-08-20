Dazi su acciaio e alluminio, nuova mossa di Trump

(Teleborsa) - Estintori, macchinari, ma anche materiali da costruzione e prodotti chimici speciali che contengono, o sono contenuti in, alluminio o acciaio: l'amministrazione Trump
ha ampliato i dazi del 50% su acciaio e alluminio
, includendo più di 400 categorie di prodotti aggiuntivi, aumentando così portata e impatto della misura.
I nuovi dazi
, entrati in vigore lunedì, ampliano la portata delle imposte precedentemente annunciate dal presidente Donald Trump sui beni di valore.
“Ricambi per auto, prodotti chimici, materie plastiche, componenti per mobili: in pratica, se sono lucidi, metallici o anche solo lontanamente simili all’acciaio o all’alluminio, probabilmente sono sulla lista”, ha scritto su LinkedIn Brian Baldwin, vicepresidente doganale di Kuehne + Nagel International AG, in riferimento all’elenco ampliato.“Non si tratta semplicemente di un’altra tariffa,
ma di un cambiamento strategico nel modo in cui vengono regolamentati i derivati dell’acciaio e dell’alluminio”, ha scritto. Le imposte si estendono a 407 nuove categorie di prodotti, ha sottolineato il Dipartimento del Commercio .
“L’azione amplia la portata dei dazi sull’acciaio e sull’alluminio e blocca le vie di elusione, sostenendo la continua rivitalizzazione delle industrie americane dell’acciaio e dell’alluminio”
, afferma in una nota Jeffrey Kessler, sottosegretario per l’industria e la sicurezza del Dipartimento del Commercio.