Generalfinance, finanziamento per 7,5 milioni di euro da CDP per supportare PMI e Mid-Cap

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha sottoscritto un, tramite il plafond da 1 miliardo di CDP dedicato al factoring e previsto dalla convenzione siglata di recente tra CDP e Assifact a supporto di PMI e Mid-cap.Tale accordo consentirà a Generalfinance di accedere, tramite la provvista di Cassa, a un finanziamento per un, dedicato all'acquisto di crediti commerciali ceduti dai propri clienti, a condizioni competitive.Con questa nuova iniziativa Generalfinance intende: rafforzare la disponibilità di credito a supporto della liquidità delle PMI e delle medie imprese;, in linea con quanto previsto dal piano industriale 2025-2027."Siamo orgogliosi di avviare una collaborazione con CDP - ha commentato l'- che conferma la solidità del nostro posizionamento e ci permette di potenziare il supporto alle imprese in Special Situation con necessità di finanziare capitale circolante. Questo accordo - sviluppato nel contesto dell'iniziativa definita con il prezioso supporto di Assifact - rappresenta per noi un'opportunità per ottimizzare la provvista a condizioni competitive".