Iniziative Bresciane, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Iniziative Bresciane

Terna

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 17,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, confermando la" visto l'upside potenziale del 37%.Gli analisti scrivono che i risultati intermedi hanno mostrato un calo a due cifre della produzione di energia elettrica dovuto alla minore piovosità, parzialmente mitigato da un'ulteriore espansione della capacità e dall'aumento dei prezzi dell'elettricità. La redditività si è quindi ridotta a 7,9 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è migliorata a 97,9 milioni di euro.Durante l'aggiornamento del primo semestre del 2025, Iniziative Bresciane ha ribadito il suoidroelettrica, esplorando al contempo fonti rinnovabili alternative, come il fotovoltaico, con 13,4 MW di capacità già autorizzata. L'azienda dispone di una solida pipeline di nuovi progetti idroelettrici, con un potenziale di nuova capacità aggiuntiva complessivo di 26,5 MW. Attualmente, 7 impianti in costruzione rappresentano una capacità complessiva di oltre 13 MW.Nonostante le cdel 2025 (ha registrato una produzione idroelettrica in aumento di oltre il 60% su base annua in Italia nel primo semestre del 2024), Intesa ha rivisto in modo conservativo le ipotesi sui ricavi e sull'EBITDA per il 2025, riducendole rispettivamente del -7% e del -9%, lasciando invariate le stime per il 2026-27.