Iniziative Bresciane, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 17,1 euro
per azione (dai precedenti 17,5 euro) il target price
su Iniziative Bresciane
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 37%.
Gli analisti scrivono che i risultati intermedi hanno mostrato un calo a due cifre della produzione di energia elettrica dovuto alla minore piovosità, parzialmente mitigato da un'ulteriore espansione della capacità e dall'aumento dei prezzi dell'elettricità. La redditività si è quindi ridotta a 7,9 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è migliorata a 97,9 milioni di euro.
Durante l'aggiornamento del primo semestre del 2025, Iniziative Bresciane ha ribadito il suo focus strategico sull'espansione della capacità
idroelettrica, esplorando al contempo fonti rinnovabili alternative, come il fotovoltaico, con 13,4 MW di capacità già autorizzata. L'azienda dispone di una solida pipeline di nuovi progetti idroelettrici, con un potenziale di nuova capacità aggiuntiva complessivo di 26,5 MW. Attualmente, 7 impianti in costruzione rappresentano una capacità complessiva di oltre 13 MW.
Nonostante le comparazioni più facili previste per il secondo semestre
del 2025 (Terna
ha registrato una produzione idroelettrica in aumento di oltre il 60% su base annua in Italia nel primo semestre del 2024), Intesa ha rivisto in modo conservativo le ipotesi sui ricavi e sull'EBITDA per il 2025, riducendole rispettivamente del -7% e del -9%, lasciando invariate le stime per il 2026-27.