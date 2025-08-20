Milano 9:36
La Cina mantiene invariati i tassi di interesse per il terzo mese consecutivo

Finanza
(Teleborsa) - La Cina ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento per il terzo mese consecutivo, in linea con le aspettative del mercato. In particolare, il tasso di interesse primario sui prestiti a un anno (LPR) è stato mantenuto al 3,0%, mentre l'LPR a cinque anni è rimasto invariato al 3,5%.

La maggior parte dei prestiti, nuovi ed in essere, in Cina si basa sull'LPR a un anno, mentre il tasso a cinque anni influenza il prezzo dei mutui.

Nell'ultimo rapporto trimestrale sulla politica monetaria, la banca centrale aveva dichiarato che avrebbe implementato e perfezionato una politica monetaria moderatamente accomodante.

(Foto: Christian Lue on Unsplash)
