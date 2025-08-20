Le banche europee continuano a correre ma le valutazioni non riflettono i fondamentali

(Teleborsa) - Da inizio anno il settore bancario europeo ha confermato l'accelerazione
evidenziata negli ultimi anni: l'indice di riferimento ha infatti registrato un'altra performance del +32% rispetto al +8% dello STOXX Europe 600. Dall'esplosione della pandemia di COVID-19 (31 marzo 2020), l'indice STOXX Banks Europe ha guadagnato il 284,5% rispetto al 93,6% dello STOXX Europe 600. Lo si legge in un'analisi di David Benamou, CIO di Axiom Alternative Investments.
Le valutazioni, tuttavia, non sono cambiate
, rimanendo ben al di sotto della loro media storica e mostrando sconti molto significativi sia rispetto al resto del mercato (41%) che al settore bancario statunitense. Rispetto agli istituti di credito USA, in particolare, lo sconto sfiora il 50% anche se il ROE (return on equity) delle banche europee è salito al di sopra di quello delle banche statunitensi per la prima volta dal 2010.
Benamou osserva che il settore bancario europeo ha registrato una crescita spettacolare dei ricavi e degli utili: dal 2022 l'utile per azione è triplicato, mentre i multipli non hanno avuto il tempo di adeguarsi. E guardando alla seconda parte dell'anno, i fondamentali preannunciano risultati positivi
. Secondo gli ultimi dati della BCE, infatti, i volumi dei depositi continuano ad aumentare e la ripartizione tra depositi a termine e depositi a vista continua a migliorare. La remunerazione dei depositi a termine, inoltre, continua a scendere. Questo ci porta a prevedere un miglioramento dei margini sui depositi e quindi dei margini di interesse netti.
I tassi BCE dovrebbero stabilizzarsi tra l'1,5% e il 2%, un intervallo molto favorevole per i volumi di prestiti e che facilita la gestione dei costi dei depositi a termine. Questo livello rimane inoltre relativamente accomodante e dovrebbe ridurre il rischio di deterioramento del credito. Infine, l'ammortamento dei portafogli prestiti originati durante il periodo dei tassi di interesse negativi sta iniziando a dare i suoi frutti: la percentuale di prestiti a basso margine sta gradualmente diminuendo, il che continuerà a migliorare i margini di interesse netti. Anche l'attività sui mercati sembra aver beneficiato dei volumi di negoziazione sostenuti e della volatilità, il che porta a prevedere un elevato reddito da commissioni
.
Il settore dovrebbe quindi registrare buoni risultati, con un ROE previsto per il 2025 superiore all'11%
. Il settore è attualmente sovracapitalizzato (capitale di base superiore al 14,4%) e la dinamica degli utili consente alle banche di offrire rendimenti cash elevati: i dividendi attesi e i riacquisti di azioni annunciati indicano un rendimento cumulato cash per il 2025-2026 intorno al 18%. A ciò si può aggiungere un ulteriore 6% cumulato di crescita del patrimonio tangibile (utili non distribuiti in dividendi o riacquisto di azioni). Ne consegue un ROI totale di circa il 24% nel periodo 2025-2026.
Il settore bancario dovrebbe infine trarre vantaggio da un contesto macroeconomico e politico più favorevole per l'Europa
, anche dopo l'entrata in vigore di Basilea IV, sostiene il CIO di Axiom Alternative Investments. Tutte le cattive notizie in materia di regolamentazione sono infatti già state scontate e ci sono buone notizie all'orizzonte, prima fra tutti i progressi sul fronte dell'unione dei mercati dei capitali.
"La tesi di investimento per il settore bancario europeo rimane quindi molto interessante
- è la conclusione - Nonostante questo, per quanto riguarda il posizionamento degli investitori sul comparto, continua ad esserci un ironico paradosso: sulla base dei sondaggi condotti tra gli investitori, i partecipanti dichiarano di essere sovrappesati sulle banche europee, mentre i dati pubblici sui portafogli indicano che attualmente sono leggermente sottopesati rispetto ai loro benchmark".