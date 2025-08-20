Milano 13:52
42.943 -0,18%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:52
9.231 +0,45%
Francoforte 13:52
24.340 -0,34%

Londra: sviluppi positivi per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: sviluppi positivi per ConvaTec Group
Rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,40%.
Condividi
```