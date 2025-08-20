Meeting Rimini, ANSFISA (MIT) presenta "La sicurezza è fondamentale"

(Teleborsa) - ANSFISA
, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, parteciperà anche quest'anno al Meeting di Rimini
, in programma dal 22 al 27 agosto alla Fiera di Rimini, all’interno del "Cantiere Futuro!"
allestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
.
L'Agenzia proporrà percorso immersivo e interattivo,
in grado di raccontare le opere, i progetti e le innovazioni capaci di trasformare il volto del Paese e unire i suoi territori, mettendo in dialogo istituzioni, tecnici e cittadini. Iniziative divulgative e laboratori esperienziali potranno per raccontare ai non addetti ai lavori, con linguaggio chiaro e comprensibile, come si progetta e si coltiva la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture. Il filo conduttore
di quest’anno è "La sicurezza è FONDAMENTALE"
.
Con "Materiali in mostra"
è allestita un’esposizione interattiva che invita a conoscere, toccare e capire pietre e materiali
su cui si fondano le infrastrutture, con schede, attività guidate e momenti dimostrativi pensati per evidenziare caratteristiche tecniche, punti di forza e limiti. A partire da sabato 23 agosto
è attiva la Lab Experience
: ogni giorno con sessioni curate dal Team Esperti ANSFISA, simulazioni, dimostrazioni, giochi e test
consentiranno di trasformare conoscenze e teoria in esperienze tangibili, coinvolgendo visitatori di tutte le età in attività e mostrando come le scelte tecniche incidano sulla sicurezza reale dei manufatti e delle reti di trasporto. Tra le attività laboratoriali previste si sperimenta la permeabilità dei terreni
, si osserva in modo intuitivo la “vita” del sottosuolo
, comprese falde e attraversamenti in galleria, si comprendono i fenomeni di liquefazione e si visualizza con chiarezza perché la stabilità delle paratie è decisiva per la tenuta di scavi e fronti di lavoro.
Accanto a queste esperienze, il pubblico potrà attraversare una galleria
come in un percorso tematico e scoprirne caratteristiche e particolarità. ANSFISA opera, infatti, anche attraverso la Commissione Permanente per le Gallerie
, chiamata a valutare i progetti di sicurezza e i requisiti per la messa in servizio delle opere, nuove ed esistenti, garantendo coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo. Martedì 26 agosto
,nella Piazza MIT, torna il talk show "La sicurezza dei sistemi di trasporto in pillole: il viaggio continua…"
. Anche quest’anno il pubblico viene invitato a partecipare per proseguire il viaggio, con nuovi personaggi, nuove destinazioni e nuovi imprevisti, per addentrarsi insieme negli aspetti meno visibili ma vitali dei vari sistemi di trasporto. Dal settore ferroviario alla rete stradale e autostradale
, includendo gli impianti fissi, l’obiettivo è illustrare non solo come questi sistemi consentano gli spostamenti, ma soprattutto cosa c’è dietro alla sicurezza
di qualsiasi viaggio con la consapevolezza che il comportamento può fare la differenza, sempre e in tutte le situazioni.