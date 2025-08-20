Meeting Rimini, ANSFISA (MIT) presenta "La sicurezza è fondamentale"

(Teleborsa) -, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali,, in programma dal 22 al 27 agosto alla Fiera di Rimini,allestito dalL'Agenzia proporràin grado di raccontare le opere, i progetti e le innovazioni capaci di trasformare il volto del Paese e unire i suoi territori, mettendo in dialogo istituzioni, tecnici e cittadini. Iniziative divulgative e laboratori esperienziali potranno per raccontare ai non addetti ai lavori, con linguaggio chiaro e comprensibile, come si progetta e si coltiva la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture. Ildi quest’anno è "Conè allestita un’esposizione interattiva che invita asu cui si fondano le infrastrutture, con schede, attività guidate e momenti dimostrativi pensati per evidenziare caratteristiche tecniche, punti di forza e limiti.è attiva la: ogni giorno con sessioni curate dal Team Esperti ANSFISA,consentiranno di trasformare conoscenze e teoria in esperienze tangibili, coinvolgendo visitatori di tutte le età in attività e mostrando come le scelte tecniche incidano sulla sicurezza reale dei manufatti e delle reti di trasporto. Tra le attività laboratoriali previste si sperimenta la, si osserva in modo intuitivo la, comprese falde e attraversamenti in galleria, si comprendono i fenomeni di liquefazione e si visualizza con chiarezza perché la stabilità delle paratie è decisiva per la tenuta di scavi e fronti di lavoro.Accanto a queste esperienze, il pubblico potràcome in un percorso tematico e scoprirne caratteristiche e particolarità. ANSFISA opera, infatti, anche attraverso la, chiamata a valutare i progetti di sicurezza e i requisiti per la messa in servizio delle opere, nuove ed esistenti, garantendo coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo.,nella Piazza MIT, torna il. Anche quest’anno il pubblico viene invitato a partecipare per proseguire il viaggio, con nuovi personaggi, nuove destinazioni e nuovi imprevisti, per addentrarsi insieme negli aspetti meno visibili ma vitali dei vari sistemi di trasporto., includendo gli impianti fissi, l’obiettivo è illustrare non solo come questi sistemi consentano gli spostamenti, ma soprattuttodi qualsiasi viaggio con la consapevolezza che il comportamento può fare la differenza, sempre e in tutte le situazioni.