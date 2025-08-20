Milano 17:35
OPS MPS su Mediobanca, adesioni ancora ferme al 19,4%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 20 agosto 2025 sono state presentate 27.090 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 161.830.384, pari al 19,4209% delle azioni oggetto dell'offerta (o al 19,0510% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
