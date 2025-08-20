Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che mostra un decremento del 2,12%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 75,37 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 74,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 76,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)