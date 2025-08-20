Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

principale indice della Borsa di Milano

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 75,37 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 74,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 76,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)