Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:39
23.156 -0,98%
Dow Jones 17:39
44.930 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Regno Unito, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +3,8%, in aumento rispetto al precedente +3,6% (la previsione era +3,7%).
