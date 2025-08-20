TJX Companies migliora la guidance dopo secondo trimestre in crescita

TJX Companies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online di beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha chiuso il(terminato il 2 agosto 2025) con unnetto di 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. Lesono aumentate del 4%. L'è stato di 1,2 miliardi di dollari e l'utile per azione è stato di 1,10 dollari, in aumento del 15% rispetto agli 0,96 dollari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025."Sonodel secondo trimestre - ha commentato il- Vendite, margine di profitto ante imposte e utile per azione sono stati tutti superiori alle nostre previsioni. Come abbiamo visto in così tanti diversi contesti commerciali ed economici, i consumatori sono stati attratti dai nostri eccellenti valori e marchi. Le transazioni dei clienti sono aumentate in ogni divisione, grazie alla forte domanda registrata in ciascuna delle nostre attività negli Stati Uniti e a livello internazionale"."Grazie ai nostri solidi risultati di profitto del secondo trimestre, stiamo migliorando le nostre previsioni per l'intero anno sia per il margine di profitto ante imposte che per l'utile per azione - ha aggiunto - Ilnella nostra posizione mentre entriamo nella seconda metà dell'anno".Le previsioni per il terzo trimestre e l'intero anno fiscale 2026 presuppongono che l'attuale livello dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti al 20 agosto 2025 rimanga in vigore per il resto dell'anno. TJX Companies è convinta di poterper tutto l'anno fiscale 2026. Per l'intero anno fiscale 2026, la società prevede ora un aumento del 3% delle vendite comparabili consolidate e ha incrementato le sue previsioni di margine di utile ante imposte, che si attesterà tra l'11,4% e l'11,5%, invariato o in calo di 0,1 punti percentuali rispetto all'11,5% dell'anno precedente. La società ha inoltre incrementato le sue previsioni di utile per azione, che si attesterà tra 4,52 e 4,57 dollari, con un aumento del 6-7% rispetto ai 4,26 dollari dell'anno precedente.