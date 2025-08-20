TJX Companies migliora la guidance dopo secondo trimestre in crescita

(Teleborsa) - TJX Companies
, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online di beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha chiuso il secondo trimestre
(terminato il 2 agosto 2025) con un fatturato
netto di 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. Le vendite comparabili
sono aumentate del 4%. L'utile netto
è stato di 1,2 miliardi di dollari e l'utile per azione è stato di 1,10 dollari, in aumento del 15% rispetto agli 0,96 dollari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025.
"Sono estremamente soddisfatto della performance
del secondo trimestre - ha commentato il CEO Ernie Herrman
- Vendite, margine di profitto ante imposte e utile per azione sono stati tutti superiori alle nostre previsioni. Come abbiamo visto in così tanti diversi contesti commerciali ed economici, i consumatori sono stati attratti dai nostri eccellenti valori e marchi. Le transazioni dei clienti sono aumentate in ogni divisione, grazie alla forte domanda registrata in ciascuna delle nostre attività negli Stati Uniti e a livello internazionale".
"Grazie ai nostri solidi risultati di profitto del secondo trimestre, stiamo migliorando le nostre previsioni per l'intero anno sia per il margine di profitto ante imposte che per l'utile per azione - ha aggiunto - Il terzo trimestre è partito con il piede giusto e sono molto fiducioso
nella nostra posizione mentre entriamo nella seconda metà dell'anno".
Le previsioni per il terzo trimestre e l'intero anno fiscale 2026 presuppongono che l'attuale livello dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti al 20 agosto 2025 rimanga in vigore per il resto dell'anno. TJX Companies è convinta di poter compensare la significativa pressione prevista dai dazi
per tutto l'anno fiscale 2026. Per l'intero anno fiscale 2026, la società prevede ora un aumento del 3% delle vendite comparabili consolidate e ha incrementato le sue previsioni di margine di utile ante imposte, che si attesterà tra l'11,4% e l'11,5%, invariato o in calo di 0,1 punti percentuali rispetto all'11,5% dell'anno precedente. La società ha inoltre incrementato le sue previsioni di utile per azione, che si attesterà tra 4,52 e 4,57 dollari, con un aumento del 6-7% rispetto ai 4,26 dollari dell'anno precedente.(Foto: Hanson Lu on Unsplash)