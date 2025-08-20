USA, Trump: Lisa Cook (Fed) "deve dimettersi subito"

(Teleborsa) -. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti,, sul suo profilo Truth, linkando un articolo di Bloomberg che spiega come il direttore della Federal Housing Finance Agency, un alleato di Trump, stia sollecitando il Procuratore Generale Pam Bondi a indagare su Lisa Cook, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve.Il direttore della FHFA, Bill Pulte, ha scritto una lettera a Bondi e al funzionario del Dipartimento di Giustizia Ed Martin il 15 agosto, insinuando che Cook. La lettera sostiene che Cook "abbia falsificato documenti bancari e registri immobiliari per ottenere condizioni di prestito più favorevoli, commettendo potenzialmente una frode ipotecaria ai sensi della legge".Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden per unPrima della sua nomina alla Fed, è stataalla Michigan State University e ha insegnato alla Kennedy School of Government dell'Università di Harvard. Dal 2011 al 2012, ha ricoperto il ruolo di economista senior nel Council of Economic Advisers sotto la presidenza di Barack Obama.