Alperia, nel primo semestre ricavi superano 1,18 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel primo semestre i ricavi complessivi di Alperia si sono attestati a 1.184 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+102,5 milioni), risentendo negativamente del calo della produzione idroelettrica, risultata pari a 1,8 TWh (-23%), rispetto al record nella storia del Gruppo registrato lo scorso anno, e positivamente dell’aumento dei prezzi delle commodities energetiche.

L’EBITDA normalizzato di Gruppo è risultato pari a 218,7 milioni di euro (- 0,7% rispetto a quello del primo semestre 2024). L’utile netto del Gruppo dei primi sei mesi del 2025 è pari a 102,4 milioni di euro, contro il risultato già eccezionale di 96,4 milioni di euro fatto registrare nel primo semestre del 2024.

Da un punto di vista commerciale, è continuata la crescita del numero dei clienti: al 1° luglio 2025 il numero dei punti di fornitura ammonta a circa 493 mila, suddiviso tra mercato elettrico (364 mila), mercato gas (124 mila), calore (circa 2 mila allacci pari a circa 18 mila unità abitative) e quasi 3 mila contratti di ricarica di veicoli elettrici.

Gli investimenti del Gruppo effettuati nel corso del primo semestre 2025 sono stati pari a circa 68 milioni di euro (importo leggermente superiore a quello del medesimo periodo del 2024, pari a 67 milioni), e si sono focalizzati in particolare nella distribuzione di energia elettrica per rafforzare la qualità e la continuità del servizio, nella generazione per l’ammodernamento delle centrali idroelettriche, nel teleriscaldamento e nella realizzazione della nuova sede di Merano.

La marginalità creatasi nel corso del periodo di riferimento ha permesso di ridurre ulteriormente (-5%) l’indebitamento finanziario del Gruppo, sceso – al 30 giugno 2025 – a 771 milioni di euro contro il dato restated di fine 2024, pari a 813 milioni.
