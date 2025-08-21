Milano 9:43
43.004 +0,33%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:43
9.298 +0,10%
24.293 +0,06%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Debole la giornata del 20 agosto per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,41%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,803, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8064. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8018.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
