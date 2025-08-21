Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Debole la giornata del 20 agosto per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,41%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,803, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8064. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8018.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)