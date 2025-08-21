Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 20 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3529, con il supporto più immediato individuato in area 1,342. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3383.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)