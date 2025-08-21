Big Tech e intelligenza artificiale: dopo il rally, la correzione

Nvidia

Palantir

Meta

Microsoft

Alphabet

Amazon

Meta

ASML

Infineon

(Teleborsa) - Il 2025 si è rivelato un anno di forti oscillazioni per ilegati all’. Dopo un rally eccezionale che aveva spinto il Nasdaq oltre il 50% dai minimi di aprile e riportato a guadagni a doppia cifra società come, il comparto ha subito un brusco stop. A metà agosto ilha perso circa il 2% in una settimana, con la peggiore flessione di due giorni dall’inizio del mese, mentre l’ha ceduto oltre il 2,5%. La correzione è stata alimentata da prese di profitto e da valutazioni considerate eccessive, con molte big tech già oltre i massimi storici.Come ha fatto notare, country head Italia di NS Partners, la questione delleresta centrale. Con i multipli tornati a circa 30 volte gli utili attesi a 12 mesi, il settore mostra unaa ogni segnale di rallentamento. Isi alimentano anche per via della crescente, ad esempio, ha ridotto la liquidità disponibile, mentre l’intero comparto continua a investire massicciamente in IA. Secondo stime, icumulati disaliranno dai 220 miliardi di dollari del 2024 a quasinel 2025. Tuttavia, non è chiaro se questi investimenti si tradurranno ino se alimenteranno un’ulteriore corsa tecnologica a margini decrescenti.Lo stesso analista sottolinea che il contesto macroeconomico amplifica la. Con lavicina a una possibile svolta sui tassi, il dibattito tra inflazione ancora sopra target e segnali dimantiene elevata l’incertezza. Valutazioni elevate come quelle delle big tech risultano più fragili in presenza di costi del capitale persistenti. Questo ha favorito una rotazione settoriale: i capitali si sono spostati verso comparti difensivi come utility, sanità e beni di consumo di base, mentre asset rifugio come oro e Treasury hanno registrato flussi in entrata.La correzione non si è limitata alla Silicon Valley, ma ha avuto effetti a cascata lungo la. Le società di semiconduttori, in prima linea Nvidia, hanno perso terreno in seguito a episodi di forte disruption competitiva come quello della cinese. Anche inla pressione si è fatta sentire, con cali per. La vulnerabilità mostrata dai mercati segnala che, dopo mesi di euforia, gli investitori guardano oltre la narrativa dell’IA, chiedendo modelli di business solidi e ritorni tangibili. Il 2025 potrebbe dunque rappresentare il punto di svolta dal puro hype alla prova dei fatti.