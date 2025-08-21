Big Tech e intelligenza artificiale: dopo il rally, la correzione

(Teleborsa) - Il 2025 si è rivelato un anno di forti oscillazioni per i titoli tecnologici statunitensi
legati all’intelligenza artificiale
. Dopo un rally eccezionale che aveva spinto il Nasdaq oltre il 50% dai minimi di aprile e riportato a guadagni a doppia cifra società come Nvidia
e Palantir
, il comparto ha subito un brusco stop. A metà agosto il Nasdaq Composite
ha perso circa il 2% in una settimana, con la peggiore flessione di due giorni dall’inizio del mese, mentre l’S&P 500 Information Technology
ha ceduto oltre il 2,5%. La correzione è stata alimentata da prese di profitto e da valutazioni considerate eccessive, con molte big tech già oltre i massimi storici.
Come ha fatto notare Giacomo Calef
, country head Italia di NS Partners, la questione delle valutazioni
resta centrale. Con i multipli tornati a circa 30 volte gli utili attesi a 12 mesi, il settore mostra una sensibilità elevata
a ogni segnale di rallentamento. I timori di bolla
si alimentano anche per via della crescente intensità di capitale
: Meta
, ad esempio, ha ridotto la liquidità disponibile, mentre l’intero comparto continua a investire massicciamente in IA. Secondo stime, i capex
cumulati di Microsoft
, Alphabet
, Amazon
e Meta
saliranno dai 220 miliardi di dollari del 2024 a quasi 270 miliardi
nel 2025. Tuttavia, non è chiaro se questi investimenti si tradurranno in ritorni concreti
o se alimenteranno un’ulteriore corsa tecnologica a margini decrescenti.
Lo stesso analista sottolinea che il contesto macroeconomico amplifica la volatilità
. Con la Federal Reserve
vicina a una possibile svolta sui tassi, il dibattito tra inflazione ancora sopra target e segnali di rallentamento occupazionale
mantiene elevata l’incertezza. Valutazioni elevate come quelle delle big tech risultano più fragili in presenza di costi del capitale persistenti. Questo ha favorito una rotazione settoriale: i capitali si sono spostati verso comparti difensivi come utility, sanità e beni di consumo di base, mentre asset rifugio come oro e Treasury hanno registrato flussi in entrata.
La correzione non si è limitata alla Silicon Valley, ma ha avuto effetti a cascata lungo la filiera tecnologica globale
. Le società di semiconduttori, in prima linea Nvidia, hanno perso terreno in seguito a episodi di forte disruption competitiva come quello della cinese DeepSeek
. Anche in Europa
la pressione si è fatta sentire, con cali per ASML
e Infineon
. La vulnerabilità mostrata dai mercati segnala che, dopo mesi di euforia, gli investitori guardano oltre la narrativa dell’IA, chiedendo modelli di business solidi e ritorni tangibili. Il 2025 potrebbe dunque rappresentare il punto di svolta dal puro hype alla prova dei fatti.