BNP Paribas e Crédit Agricole in rosso dopo downgrade di KBW

(Teleborsa) - Seduta in rosso sulla Borsa di Parigi per i titoli BNP Paribas e Crédit Agricole
dopo che gli analisti di Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hanno tagliato la raccomandazione
a "Underperform
". Il target price su BNP Paribas è di 89 euro per azione, mentre quello su Crédit Agricole è di 18 euro.BNP Paribas
registra una flessione dello 0,56%
rispetto alla vigilia e si attesta a 82,84 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 82,52 e successiva a quota 82,2. Resistenza a 83,04.
Si muove verso il basso Credit Agricole
, che si posiziona a 17,01 euro, con una discesa dello 0,53%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 16,9 e successiva a quota 16,79. Resistenza a 17,23.