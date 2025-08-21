Milano 9:46
43.002 +0,32%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:46
9.296 +0,09%
24.292 +0,06%

BNP Paribas e Crédit Agricole in rosso dopo downgrade di KBW

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta in rosso sulla Borsa di Parigi per i titoli BNP Paribas e Crédit Agricole dopo che gli analisti di Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hanno tagliato la raccomandazione a "Underperform". Il target price su BNP Paribas è di 89 euro per azione, mentre quello su Crédit Agricole è di 18 euro.

BNP Paribas registra una flessione dello 0,56% rispetto alla vigilia e si attesta a 82,84 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 82,52 e successiva a quota 82,2. Resistenza a 83,04.

Si muove verso il basso Credit Agricole, che si posiziona a 17,01 euro, con una discesa dello 0,53%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 16,9 e successiva a quota 16,79. Resistenza a 17,23.
