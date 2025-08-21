BNP Paribas e Crédit Agricole in rosso dopo downgrade di KBW

BNP Paribas

Credit Agricole

(Teleborsa) - Seduta in rosso sulla Borsa di Parigi per i titolidopo che gli analisti di Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hannoa "". Il target price su BNP Paribas è di 89 euro per azione, mentre quello su Crédit Agricole è di 18 euro.registra unarispetto alla vigilia e si attesta a 82,84 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 82,52 e successiva a quota 82,2. Resistenza a 83,04.Si muove verso il basso, che si posiziona a 17,01 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 16,9 e successiva a quota 16,79. Resistenza a 17,23.