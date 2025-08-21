Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:03
23.133 -0,50%
Dow Jones 18:03
44.754 -0,41%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,08%)

Ibex 35 termina gli scambi a 15.303,8 Euro

Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 15.303,8 Euro.
