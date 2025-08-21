Milano
17:35
43.013
+0,35%
Nasdaq
18:03
23.133
-0,50%
Dow Jones
18:03
44.754
-0,41%
Londra
17:35
9.309
+0,23%
Francoforte
17:35
24.293
+0,07%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.20
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,08%)
Ibex 35 termina gli scambi a 15.303,8 Euro
In breve
,
Finanza
21 agosto 2025 - 17.53
Non si allontana dalla parità Madrid, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 15.303,8 Euro.
