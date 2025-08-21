Milano 9:47
43.002 +0,32%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:47
9.296 +0,09%
24.289 +0,05%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,09%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 42.902,95 punti

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,09%, a quota 42.902,95 in apertura.
