Borse caute. Piazza Affari in leggero rialzo spinta da Leonardo

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari
, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'S&P-500
.
A guidare Milano l'ottima performance di Leonardo
dopo il report positivo di Jp Morgan
che ha alzato il target price
a 55,5 euro da 47,5. Debole il settore del lusso, male anche Stellantis
.
Sul fronte macroeconomico, peggiora
la fiducia dei consumatori europei
ad agosto 2025
. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e scende a -15,5 punti rispetto ai -14,7 di luglio.
Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,43%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.343,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,88%, a 63,26 dollari per barile.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +90 punti base, aumentando di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,58%. Nello scenario borsistico europeo
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,23%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,44%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.583 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,28%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,23%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla Leonardo
, con un forte incremento (+4,84%).
Sostenuta Saipem
, con un discreto guadagno del 2,50%.
Composta Italgas
, che cresce di un modesto +1,45%.
Performance modesta per Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un moderato rialzo dell'1,40%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -1,58%.
Scivola Campari
, con un netto svantaggio dell'1,55%.
Sottotono Mediobanca
che mostra una limatura dell'1,41%.
Deludente Buzzi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+4,71%), Avio
(+2,49%), Fincantieri
(+2,29%) e Lottomatica
(+2,15%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Generali
, che ha archiviato la seduta a -2,86%.
Fiacca Webuild
, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.
Discesa modesta per Reply
, che cede un piccolo -1,22%.
Pensosa Pharmanutra
, con un calo frazionale dello 0,83%.