Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:04
23.120 -0,56%
Dow Jones 18:04
44.725 -0,47%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Commento, Finanza, Spread
Borse caute. Piazza Affari in leggero rialzo spinta da Leonardo
(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'S&amp;P-500.

A guidare Milano l'ottima performance di Leonardo dopo il report positivo di Jp Morgan che ha alzato il target price a 55,5 euro da 47,5. Debole il settore del lusso, male anche Stellantis.

Sul fronte macroeconomico, peggiora la fiducia dei consumatori europei ad agosto 2025. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e scende a -15,5 punti rispetto ai -14,7 di luglio.

Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,43%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.343,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,88%, a 63,26 dollari per barile.

Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +90 punti base, aumentando di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,58%.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,23%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,44%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,35%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.583 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,23%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Leonardo, con un forte incremento (+4,84%).

Sostenuta Saipem, con un discreto guadagno del 2,50%.

Composta Italgas, che cresce di un modesto +1,45%.

Performance modesta per Banca Popolare di Sondrio, che mostra un moderato rialzo dell'1,40%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis, che ha archiviato la seduta a -1,58%.

Scivola Campari, con un netto svantaggio dell'1,55%.

Sottotono Mediobanca che mostra una limatura dell'1,41%.

Deludente Buzzi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+4,71%), Avio (+2,49%), Fincantieri (+2,29%) e Lottomatica (+2,15%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Generali, che ha archiviato la seduta a -2,86%.

Fiacca Webuild, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.

Discesa modesta per Reply, che cede un piccolo -1,22%.

Pensosa Pharmanutra, con un calo frazionale dello 0,83%.
