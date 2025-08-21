EEMS Italia, dimissioni in blocco del CdA: assemblea dei soci il 24 settembre

(Teleborsa) - Scossone ai vertici di EEMS Italia
: il Presidente Filippo Ezio Fanelli
, la Vice Presidente Iana Permiakova
, l’Amministratore Delegato Alfonso Balzano
e il Consigliere Fabio Del Corno
hanno rassegnato oggi le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione.
Le uscite hanno determinato, come previsto dalla normativa e dallo Statuto, la decadenza
automatica dell’intero CdA. L’organo resterà tuttavia in carica in regime di prorogatio fino al 24 settembre 2025
, data già fissata per l’Assemblea dei soci chiamata a deliberare sul rinnovo degli organi sociali.
Secondo quanto comunicato dalla società, gli amministratori dimissionari non detengono azioni EEMS e non percepiranno alcuna indennità o beneficio per la cessazione anticipata del mandato. Non sono inoltre previsti impegni di non concorrenza né meccanismi di claw-back o malus.
Nel comunicato, la società ha espresso un pubblico ringraziamento
ai componenti uscenti, sottolineando l’apprezzamento per la dedizione e l’impegno profusi nello svolgimento delle rispettive funzioni.