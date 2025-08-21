Fed, rischio dazi ancora incerto. "Dissidenti" preoccupati per mercato lavoro

(Teleborsa) - Nell'ultima riunione di fine luglio, laha deciso per l'ennesima volta di mantenere, ritenendo che isiano ancora tuttie che l'inflazione risultasse ancora troppo elevata per procedere con un taglio. Per la prima volta, però, il FOMC si è spaccato edi mantenere i tassi d'interesse fermi, preferendo ridurli di 25 punti base. Una opzione che teneva conto dell'incertezza circa l'impatto dei dazi su inflazione e crescita. E' quanto emerso daidel 30 luglio scorso.Nelle discussioni di politica monetaria, i membri del FOMC hanno convenuto che, sebbene le oscillazioni delle esportazioni nette avessero influenzato i dati, gli indicatori recenti suggerivano che lasi fosse(moderata) nella prima metà dell'anno, che il tasso di disoccupazione si fosse mantenuto a un livello basso e le. I membri del Board hanno anche giudicato chefosse rimastae che l'incertezza sulle prospettive economiche fosse elevata.Come noto,hanno concordato diper il tasso sui fondi federali tra il 4,25% ed il 4,50%, mentre- Michelle W.e Christopher J.- hannoquesta decisione, preferendo abbassare l'intervallo obiettivo di 25 punti base.I due membri "dissidenti" hanno infatti ritenuto che,fissato come target dal FOMC e che fosse improbabile che dazi più elevati avessero effetti persistenti sull'inflazione. Inoltre, hanno valutato che ilfossecon il rallentamento della crescita economica e della spesa dei consumatori e che alcuni dati in arrivo indicassero un indebolimento delle condizioni del mercato del lavoro, tra cui bassi livelli di aumento delle retribuzioni nel settore privato e la concentrazione di tali aumenti in un ristretto gruppo di settori meno influenzati dal ciclo economico.Il FOMC alla fine ha confermato che, nel valutare l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti dei tassi, avrebbe, l'evoluzione delle prospettive ed il bilancio dei rischi. Tutti i membri hanno concordato che lo statement avrebbe dovuto ribadire il "forte impegno a sostenere la massima occupazione ed a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%".I membri del FOMC hanno dunque convenuto che, nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, avrebbero continuato aper le prospettive economiche e sarebbero stati pronti ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, qualora emergessero rischi che potessero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi.Il FOMC ha infine concordato che le valutazionitra cui i dati sulle condizioni del mercato del lavoro, sulle pressioni inflazionistiche e sulle aspettative di inflazione, nonché sugli sviluppi finanziari e internazionali.