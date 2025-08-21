Giappone, PMI manifattura agosto in aumento a 49,9 punti

(Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura inad2025. L'indice, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 49,9 punti, rispetto ai 48,9 punti di luglio.Il dato è migliore delle stime degliche indicavano una lieve salita fino a 49,2 punti. L'indicatore si mantiene comunque al di sotto della soglia critica dei 50 punti, denotando contrazione dell'attività.Peggiora invece l'indicatore relativo allo stato dei, che si attesta a 52,7 punti dai 53,6 precedenti."Gli ultimi dati PMI per il Giappone hanno segnalato un'ad agosto, con la produzione in aumento al tasso più rapido degli ultimi sei mesi - ha detto, Direttore Associato per l'Area Economica di S&P Global Market Intelligence - È incoraggiante notare che la ripresa è stata generalizzata, con un nuovo aumento della produzione industriale accompagnato da un ulteriore forte incremento dell'attività nei servizi"."Tuttavia, mentre i nuovi ordini hanno continuato a crescere nel settore dei servizi, il settore manifatturiero ha registrato un ulteriore calo delle vendite complessive ad agosto - ha aggiunto - Ciò suggerisce che laa meno che non si assista a un miglioramento delle vendite nel breve termine. Inoltre, sia i produttori di beni che le aziende di servizi hanno registrato una minore domanda estera ad agosto, il che suggerisce che la crescita è attualmente alimentata in gran parte dalla domanda interna".