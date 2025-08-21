Milano 9:49
Londra: balza in avanti BAE Systems

Londra: balza in avanti BAE Systems
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che avanza bene del 2,14%.

Il trend di BAE Systems mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,48 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,72. Il peggioramento di BAE Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,32.

