Milano 9:50
43.030 +0,38%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:50
9.296 +0,08%
24.304 +0,11%

Londra: risultato positivo per BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: risultato positivo per BAE Systems
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con una variazione percentuale del 2,14%.
Condividi
```