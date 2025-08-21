Mediobanca, in mattinata l'assemblea su Banca Generali con il 77-78% del capitale

Mediobanca

Banca Generali

MPS

Caltagirone

Unicredit

Generali

(Teleborsa) - È il giorno dell'di, che si riunisceper approvare l'operazione con cui l'istituto di Piazzetta Cuccia intende acquisire. L'assemblea, d'obbligo per la passivity rule a cui Mediobanca deve sottostare per l'OPS disu di essa, si terràDovrebberoall'assemblea glisociale di Mediobanca, secondo quanto riferito ieri pomeriggio da fonti vicine alla banca. Per deliberare occorre il sì della maggioranza del capitale presente, tenendo conto che le astensioni vanno ad alimentare di fatto il fronte dei contrari all'operazione.L'approvazione dell'operazione appare complicata, con il, composto da Delfin,, Enpam, Enasarco, Cassa Forense, Benetton eIn settimana la BCE ha approvato l'operazione con cui Mediobanca intende acquisire Banca Generali, dando il via libera al progetto di. Piazzetta Cuccia ha annunciato l'operazione lo scorso aprile, svelando la sua proposta di acquisizione di Banca Generali, controllata di, offrendo come corrispettivo la sua quota del 13% della compagnia triestina, nel tentativo di respingere l'OPS lanciata da MPS.La settimana scorsa Mediobanca ha difeso la sua decisione di anticipare il voto degli azionisti sull'OPS su Banca Generali sottolineando che sia "che siano gli azionisti ad esprimersi sulle differenti opzioni strategiche".Lo scorso, di fronte a una possibile sconfitta, Piazzetta Cuccia hadegli azionisti sull'operazione Banca Generali. L'assemblea era stata inizialmente spostata al 25 settembre, ma poi è stata anticipata al 21 agosto.