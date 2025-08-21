Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:05
23.118 -0,57%
Dow Jones 18:05
44.714 -0,50%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: acquisti a mani basse su Nordson

(Teleborsa) - Effervescente Nordson, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordson rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Nordson mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 224,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 233,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 220,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
