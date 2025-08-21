New York: acquisti a mani basse su Nordson

(Teleborsa) - Effervescente Nordson
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,59%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordson
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Nordson
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 224,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 233,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 220,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)