OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out all'1,68%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'(OPAS) volontaria totalitaria promossa dasu azioni ordinarie, risulta che oggi 21 agosto 2025 sono state presentateallaPertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente, pari allodell'offerta.La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.