OPAS Banca Ifis su illimity, sell-out all'1,68%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Ifis su azioni ordinarie illimity Bank, risulta che oggi 21 agosto 2025 sono state presentate 44.170 richieste di adesioni alla procedura di sell-out.

Pertanto dall'inizio della proceduta di obbligo d'acquisto sono state presentate complessivamente 106.614 adesioni, pari allo 1,688185% dell'offerta.

La procedura di sell-out, iniziata il 28 luglio, terminerà il 29 agosto. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie illimity acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 agosto 2025 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.
