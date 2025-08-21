OPS MPS su Mediobanca, adesioni ancora al 19,4%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio
(OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 21 agosto 2025 sono state presentate 10.147 richieste di adesione
.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 161.840.531
, pari al 19,4221% delle azioni oggetto dell'offerta
(o al 19,0522% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).