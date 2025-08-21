Milano
Giovedì 21 Agosto 2025
PhillyFed USA in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 agosto 2025 - 14.35
USA,
PhillyFed in agosto pari a -0,3 punti
, in calo rispetto al precedente 15,9 punti (la previsione era 6,8 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Argomenti trattati
USA
