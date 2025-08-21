Plenitude Main Sponsor e Energy Partner Ufficiale de La Vuelta 25

(Teleborsa) - Per il quarto anno consecutivo, Plenitude è main sponsor de La Vuelta 25
(il Giro di Spagna), la prestigiosa competizione ciclistica internazionale,che quest'anno, per la prima volta, partirà dall'Italia (Torino) per concludersi appunto in Spagna (Madrid). Anche per questa edizione, Plenitude sarà Energy Partner ufficiale
e offrirà la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici
utilizzati dagli organizzatori della competizione per accompagnare il gruppo dei corridori e le rispettive squadre lungo il percorso.Giunta alla 90ª edizione
, La Vuelta partirà dall’Italia, una novità assoluta, attraversando la Francia e la Spagna, per un totale
di 3.151 chilometri suddivisi in 21 tappe
. La competizione inizierà il 23 agosto
nella città di Torino e si concluderà il 14 settembre
a Madrid, dopo aver toccato diverse località del nord della Spagna.
Plenitude si ripropone anche quale sponsor della Maglia Bianca
, assegnata al miglior giovane under 26 classificato in ogni tappa
, a conferma dell' attenzione riservata da Plenitude verso le nuove generazioni. Introdotta per la prima volta durante La Vuelta nel 2019, la Maglia Bianca è stata indossata da alcuni dei più grandi talenti del ciclismo, come il danese Mattias Skjelmose
nel 2024 e lo spagnolo Juan Ayuso
nel 2023.
Con questa partnership, la società intende contribuire
ulteriormente, attraverso lo sport, alla diffusione di valori
in cui si riconosce quali l’impegno, la dedizione, la costanza e la passione
.
Anche quest’anno, il ciclista spagnolo Oscar Freire
, tre volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di sette tappe della competizione, sarà l’ambasciatore di Plenitude
durante La Vuelta 25.
Per questa edizione, inoltre, Plenitude prevede un progetto editoriale
che prenderà vita sui canali social internazionali
della Società, strutturato come un vero e proprio diario di viaggio in auto elettrica
. Ogni chilometro percorso in elettrico diventerà così un’opportunità per raccontare concretamente il ruolo dell’azienda nei Paesi toccati da La Vuelta 25 e il suo impegno per la transizione energetica sul territorio europeo.
Nella prima tappa di Torino
si scopriranno l’impianto fotovoltaico di Volpiano
e le speciali colonnine di ricarica per veicoli elettrici con una veste grafica dedicata proprio alla corsa ciclistica. Il racconto proseguirà attraversando la Francia
dove, grazie all’app Plenitude On The Road
e all’infrastruttura di ricarica, disponibile sulla stessa app, presente sulle strade transalpine, sarà possibile fare una pausa dalla competizione per ricaricare l’auto elettrica. Infine, in Spagna
, sarà possibile scoprire alcune curiosità in più sul mondo dell’eolico
grazie a contenuti dedicati agli impianti di Numancia, Raposeras, Ponteceso, Barrigoso e Outes
.
In occasione delle tappe italiane di Torino e Alba, un food truck di ALT Stazione del Gusto
, il format di ristorazione di Enilive in collaborazione con Accademia Niko Romito
, sarà presente nell’area di partenza e darà al pubblico l’opportunità di gustare alcune proposte del
menù.