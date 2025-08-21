Plenitude Main Sponsor e Energy Partner Ufficiale de La Vuelta 25

(Teleborsa) - Per il quarto anno consecutivo,(il Giro di Spagna), la prestigiosa competizione ciclistica internazionale,che quest'anno, per la prima volta, partirà dall'Italia (Torino) per concludersi appunto in Spagna (Madrid). Anche per questa edizione, Plenitudee offrirà la possibilità diutilizzati dagli organizzatori della competizione per accompagnare il gruppo dei corridori e le rispettive squadre lungo il percorso., La Vuelta partirà dall’Italia, una novità assoluta, attraversando la Francia e la Spagna, per un totaledi. La competizionenella città di Torino ea Madrid, dopo aver toccato diverse località del nord della Spagna.Plenitude si ripropone anche quale, assegnata al, a conferma dell' attenzione riservata da Plenitude verso le nuove generazioni. Introdotta per la prima volta durante La Vuelta nel 2019, la Maglia Bianca è stata indossata da alcuni dei più grandi talenti del ciclismo, come il danesenel 2024 e lo spagnolonel 2023.Con questa partnership, la società intendeulteriormente, attraverso lo sport,in cui si riconosce qualiAnche quest’anno, il, tre volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di sette tappe della competizione,durante La Vuelta 25.Per questa edizione, inoltre,che prenderà vitadella Società, strutturato come un vero e proprio. Ogni chilometro percorso in elettrico diventerà così un’opportunità per raccontare concretamente il ruolo dell’azienda nei Paesi toccati da La Vuelta 25 e il suo impegno per la transizione energetica sul territorio europeo.Nella prima tappa disi scoprirannoe le speciali colonnine di ricarica per veicoli elettrici con una veste grafica dedicata proprio alla corsa ciclistica. Il racconto proseguiràdove, grazie all’e all’infrastruttura di ricarica, disponibile sulla stessa app, presente sulle strade transalpine, sarà possibile fare una pausa dalla competizione per ricaricare l’auto elettrica. Infine,, sarà possibilegrazie a contenuti dedicati agliIn occasione delle tappe italiane di Torino e Alba, un, il format di ristorazione di Enilive in collaborazione con, sarà presente nell’area di partenza e darà al pubblico l’opportunità di gustare alcune proposte delmenù.