Trenitalia (FS): già consegnati 61 treni regionali nel 2025

(Teleborsa) - Prosegue il piano di rinnovo della flotta di, brand di Trenitalia (Gruppo FS), cona oggi, per uncomplessivo di circa. Un risultatodel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia entro il 2027 .Grazie ai, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnatiche, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 931 il numero dei nuovi convogli in circolazione.Con le ulteriori consegne di quest’anno e quelle previste, per un investimento complessivo diNel, nel 2025, sono stati consegnati(per un investimento di circa 100 milioni di euro) questi, sommati ai 41 già in servizio, portano a 50 il numero dei nuovi convogli in circolazione sulle linee laziali.“Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico 2025-2029 che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane. “Un processo in continua evoluzione, che punta a offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza. Regionale rappresenta una leva strategica per una mobilità sempre più integrata e connessa, in grado di valorizzare i territori e accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di un Paese in movimento”.Con un servizio capillare che ogni giorno garantisce più di 6.000 corse e trasporta oltre 400 milioni di passeggeri l’anno, Regionale si conferma una realtà solida e ben radicata sul territorio. Un modello che unisce efficienza operativa e attenzione alla sostenibilità, proseguendo nel percorso di innovazione e miglioramento continuo in linea con le esigenze di un Paese che guarda al futuro.