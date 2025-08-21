Milano 9:31
UK, deficit al minimo in tre anni a luglio. In linea con stime da inizio anno

(Teleborsa) - La Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio in calo a luglio 2025, poiché la scadenza per il pagamento dell'imposta sul reddito autocertificata ha rafforzato le casse del Tesoro.

Il deficit, ovvero la differenza tra la spesa pubblica totale e le entrate, ammontava a 1,1 miliardi di sterline a luglio 2025; si tratta di 2,3 miliardi di sterline in meno rispetto a luglio 2024 e del livello più basso registrato a luglio negli ultimi tre anni, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica britannico (ONS).

Le entrate dell'imposta sul reddito autocertificata a luglio 2025 sono state pari a 15,5 miliardi di sterline, 2,7 miliardi di sterline in più rispetto a luglio 2024; tuttavia, a causa della possibilità di ritardi nei pagamenti di luglio, ONS consiglia di considerare le entrate dell'imposta sul reddito di luglio e agosto nel loro complesso quando si effettuano confronti annuali.

Il deficit nell'anno finanziario fino a luglio 2025 è stato di 60 miliardi di sterline; si tratta di 6,7 miliardi di sterline in più rispetto allo stesso quadrimestre del 2024 e del terzo indebitamento più alto da aprile a luglio dall'inizio delle rilevazioni mensili, dopo quelli del 2020 e del 2021.

Si tratta di un dato in linea con una previsione di 59,9 miliardi di sterline pubblicata dall'Office for Budget Responsibility all'inizio di quest'anno.



