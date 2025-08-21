USA, Philly Fed agosto scende a -0,3 punti

(Teleborsa) - In netto calo l'nell'area di(Stati Uniti). Ad agosto, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia () è sceso arispetto ai 15,9 punti di luglio. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di 6,8 punti.Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.Fra le componenti dell'indice, quello deisi è attestato a -1,9 punti da +18,4 punti, quello sulleè salito a 25 punti da 21,5 e quello sulla(capex) è salito a 38,4 punti da 17,1, mentre l'indice sull'si attesta a 5,9 punti da 10,3 punti e quello suia 66,8 da 58,8 punti.