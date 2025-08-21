USA, Philly Fed agosto scende a -0,3 punti

(Teleborsa) - In netto calo l'attività del settore manifatturiero
nell'area di Philadelphia
(Stati Uniti). Ad agosto, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed
) è sceso a -0,3 punti
rispetto ai 15,9 punti di luglio. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di 6,8 punti.
Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.
Fra le componenti dell'indice, quello dei nuovi ordini
si è attestato a -1,9 punti da +18,4 punti, quello sulle condizioni di business
è salito a 25 punti da 21,5 e quello sulla spesa per investimenti
(capex) è salito a 38,4 punti da 17,1, mentre l'indice sull'occupazione
si attesta a 5,9 punti da 10,3 punti e quello sui prezzi
a 66,8 da 58,8 punti.(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)