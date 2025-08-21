USA, vendita di case esistenti luglio +2% su mese

(Teleborsa) - Segnali di ripresa giungono ancora dalstatunitense. Le vendite dineglihanno registrato a luglio 2025 un aumento del 2% su base mensile. È quanto comunicato dall'(NAR), dopo il -2,7% riportato a giugno.Sono state venduterispetto ai 3,93 milioni di giugno e contro i 3,92 milioni di unità previsti dagli analisti.Su, le vendite hanno registrato una crescita dello 0,8%.