USA, vendita di case esistenti luglio +2% su mese

(Teleborsa) - Segnali di ripresa giungono ancora dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a luglio 2025 un aumento del 2% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -2,7% riportato a giugno.

Sono state vendute 4,01 milioni di abitazioni rispetto ai 3,93 milioni di giugno e contro i 3,92 milioni di unità previsti dagli analisti.

Su base annua, le vendite hanno registrato una crescita dello 0,8%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
