Milano 10:05
43.091 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:05
9.297 -0,13%
Francoforte 10:05
24.272 -0,09%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8096, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8055. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8137.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
