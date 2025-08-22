Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8096, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8055. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8137.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)