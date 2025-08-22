Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Modesto guadagno per il cross USD contro "Loonie", che avanza di poco a +0,3%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,395, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3839. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4061.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)