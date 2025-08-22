Apple, rumors: valuta utilizzo di Google Gemini per rilanciare Siri

Apple

Alphabet

(Teleborsa) - Il colosso tecnologico statunitensesta avviando le. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.Apple ha recentemente contattato Google, di proprietà di, per valutare lache fungerebbe da base per la nuova Siri del prossimo anno, hanno riferito le fonti vicine alla questione. Google ha iniziato ad addestrare un modello che potrebbe essere eseguito sui server Apple.