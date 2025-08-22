Milano 17:35
Apple, rumors: valuta utilizzo di Google Gemini per rilanciare Siri

Finanza, Scienza e tecnologia
(Teleborsa) - Il colosso tecnologico statunitense Apple sta avviando le prime trattative per utilizzare Google Gemini per potenziare una versione rinnovata dell'assistente vocale Siri. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla questione.

Apple ha recentemente contattato Google, di proprietà di Alphabet, per valutare la creazione di un modello di intelligenza artificiale personalizzato che fungerebbe da base per la nuova Siri del prossimo anno, hanno riferito le fonti vicine alla questione. Google ha iniziato ad addestrare un modello che potrebbe essere eseguito sui server Apple.
