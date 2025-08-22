BCE, Nagel: al momento non ho abbastanza argomenti per cambiare politica monetaria

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda i tassi di interesse, credo che. Abbiamo un 2% di inflazione, siamo in linea con il nostro obiettivo. Questa è una buona notizia". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Bloomberg Television, aggiungendo che "l'"."Non è certo il momento di adagiarsi sugli allori, quindi, ad esempio, l', è superiore al 3%, quindi dobbiamo avere un atteggiamento attendista e credo che questo approccio meeting-by-meeting è il modo migliore per attuare la politica monetaria", ha spiegato."Quando arriverà la nostra riunione di settembre, avremo nuovi dati, nuove proiezioni, e poi vedremo - ha aggiunto Nagel - Ma al momento, se prendo tutti i numeri che conosco come i dati PMI, penso che".Col fatto che l'intervista si svolgeva a Jackson Hole, a questo proposito Nagel ha detto: "Come sempre, la conferenza di Jackson Hole è un evento molto importante per i banchieri centrali, ma forse. Questo è il DNA di una buona politica monetaria. Questa è la condizione per fare ciò che dobbiamo fare per adempiere al nostro mandato di raggiungere la stabilità dei prezzi e quindi dobbiamo lottare per l'indipendenza della banca centrale".